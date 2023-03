Hérault : réorganisation du quai Voltaire et construction du nouveau pôle culturel de Frontignan

À Frontignan (Hérault), des travaux d’enfouissement de réseaux sont réalisés sur le quai Voltaire et sur l’emprise des Chais Botta. Ils dureront jusqu’en avril 2023. Une fois terminés, ils se poursuivront par une opération d’aménagement. Celle-ci portera notamment sur la construction d’un pôle culturel. Ce dernier comprendra un cinéma composé de quatre salles, un espace de loisirs, un restaurant et une agora (lieu de rencontre et d’accueil d’événements). Le projet inclut également la reconfiguration des bords de quais et la réalisation d’un cheminement piéton. S’y ajoutera la mise en place d’une passerelle et d’un parking sur le site.

Le chantier dans son ensemble devrait durer deux ans. Ce nouvel équipement verrait ainsi le jour au printemps 2024. Le projet a pour objectif de revitaliser le quartier du centre-ville. Sa réalisation s’inscrit aussi dans le cadre de l’embellissement du cœur de ville de Frontignan, grâce à la rénovation des espaces publics.