Hérault : renouvellement des réseaux humides de la rue Paladilhe, dans le quartier des Arceaux, à Montpellier

Depuis le 3 juillet 2023, des travaux sur les réseaux humides sont menés dans le quartier des Arceaux, à Montpellier (Hérault). Ce chantier est réparti en deux étapes. La première , qui durera jusqu’au 1er septembre prochain, concerne la partie ouest de la rue Paladilhe, entre la rue Saint-Louis et le boulevard des Arceaux. Cette phase, assurée par Spie Batignolles Malet, porte sur le renouvellement des réseaux d’eau potable et des réseaux unitaires, recueillant les eaux usées et les eaux pluviales. Ces infrastructures, devenues vétustes, présentent de nombreux désordres structurels et des risques d’effondrement. Les mêmes opérations seront réalisées sur la partie est de la rue Paladilhe, entre la rue Saint-Louis et l’avenue Pitot, pour la seconde phase des travaux qui se déroulera d’octobre 2023 à janvier 2024.

Ce projet de rénovation a pour objectif d’améliorer la qualité et la sécurité des réseaux humides du secteur. Il vise aussi à réaliser des économies d’eau significatives d’environ 470 m3 par an.

Cette opération, lancée par Montpellier Méditerranée Métropole, s’inscrit dans le cadre du programme de requalification et d’embellissement des espaces publics du quartier des Arceaux.