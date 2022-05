Hérault : recours au recyclage dans l’entretien des routes départementales

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Hérault Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le département de l’Hérault réutilise les matériaux des anciennes routes pour instaurer un mode d’entretien respectueux de l’environnement.

Le département de l’Hérault mène des travaux d’entretien des routes départementales 16 et 18 au niveau des communes de Capestang, de Puisserguier, de Servian et d’Espondeilhan. Effectués en circulation fermée, les travaux s’étaleront jusqu’à fin mai 2022 et concerneront au total six kilomètres de voies. Ils sont chiffrés à 700 000 euros.

Dans une démarche respectueuse de l’environnement, la collectivité a intégré le recyclage dans la réfection de la chaussée. Les éléments de l’ancienne chaussée sont réutilisés dans la réalisation de la nouvelle. Une machine de retraitement rabote et mélange sur site les matériaux avec une émulsion à base de bitume et d’eau. Le produit obtenu est utilisé pour former une couche de protection gravillonnée provisoire. Celle-ci est ensuite recouverte de couches de surface définitives à base de bétons bitumineux à froid.

Selon le Département, le procédé en question présente deux principaux avantages : une économie des ressources et une réduction des coûts. Celui-ci a déjà été mis en œuvre dans le cadre des opérations de voirie menées à Mathieu-de-Tréviers, à Sainte-Croix-de-Quintillargues et à Assas (Hérault).