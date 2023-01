Hérault : réaménagement de l’allée centrale de l’esplanade Charles-de-Gaulle à Montpellier

À Montpellier (Hérault), le centre-ville fait l’objet d’un programme de requalification lancé en 2021.

La première phase des travaux a concerné la place de la Comédie. Commencée en septembre 2022, elle a permis de créer des fosses qui accueilleront huit grands ormes d’une douzaine de mètres, dont la plantation est prévue en novembre 2023. Ces grands arbres viendront rafraîchir la promenade, tout en permettant de créer un espace ombragé avec un mobilier urbain neuf et un banc végétalisé. La réparation des sols existants est par ailleurs prévue cette année.

Le projet est entré dans sa deuxième phase depuis le 16 janvier 2023. Celle-ci porte sur la restauration et la renaturation de l’allée centrale de l’esplanade Charles-de-Gaulle. Précisons que la rénovation des statues patrimoniales de cet espace public et de celles du jardin du Champ-de-Mars s’inscrit également dans ce projet de réaménagement et d’embellissement. Pour ce chantier, une base de vie sera installée sur la place de la Légion d’honneur, près du monument aux morts.

La livraison de la totalité des travaux est attendue en 2025.