Hérault : poursuite des actions dans le cadre du Plan Collèges.

Lancés en 2019, les travaux prévus pour le Plan collèges du département de l’Hérault continuent. Cette initiative a pour objectif de mettre tous les établissements aux normes de la construction durable d’ici à 2024. Chiffré à plus de 195 millions d’euros, ce programme vise à rénover et à adapter les bâtiments scolaires en termes de performance énergétique, de sécurité, d’accessibilité et de végétalisation des espaces. Le plan inclut également la construction de trois nouveaux collèges et de trois halles des sports.

Le chantier porte en premier lieu sur la réhabilitation des établissements plus anciens. Les travaux comprennent la rénovation de l’ensemble des chaufferies, l’isolation des bâtiments et la pose de menuiseries performantes. La mise en place de centrales photovoltaïques en autoconsommation est également au programme.

La réduction de la consommation d’eau dans les collèges est également prévue. Trois axes d’action sont envisagés en ce sens. Le Département prévoit notamment l’amélioration de la récupération des eaux de pluie et l’installation de compteurs à télérelève. S’y ajoute la mise en place de sanitaires autonomes en eau et indépendants sur le plan énergétique.