Hérault : pose de la première pierre de la Maison des parents du centre hospitalier de Montpellier

En juillet 2024, une Maison des parents ouvrira près du centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier (Hérault). La première pierre symbolique du nouvel équipement a été posée le 18 avril 2023 en présence de Michaël Delafosse, le maire de la ville. Les travaux commenceront au début de l’été. Ce projet permettra l’aménagement de dix chambres qui accueilleront les parents d’enfants hospitalisés dans ce CHU.

L’infrastructure prendra place dans un bâtiment existant sur le terrain du Centre Bellevue. Ce dernier sera rénové et servira de rez-de-chaussée à la future maison des parents. S’y trouveront une grande salle à manger, une cuisine et quatre chambres parentales. Un étage va également être construit pour accueillir six couples supplémentaires.

À l’issue du chantier, cet équipement proposera des espaces de vie communs pour permettre aux parents de se retrouver et d’échanger. Il comptera également un espace de coworking pour leur permettre de télétravailler tout en restant au plus près de leur enfant hospitalisé.