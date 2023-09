Hérault : ouverture d’une résidence autonomie à Montpellier

Missionné par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées (EHPAD) Jean-Péridier, l’OPH Hérault Logement a construit à Montpellier (Hérault) une nouvelle résidence autonomie, baptisée « Terre et Sens ». Située au 205 de la rue Jacques-Bounin, celle-ci est proche de toutes les commodités (boulangerie, marché, pharmacie, poste, centres médicaux…). Elle propose 55 logements collectifs destinés aux seniors, répartis en T1 bis et T2, tous équipés d’une kitchenette et de terrasses couvertes.

Conçu pour répondre aux besoins spécifiques des occupants, l’établissement comprend des salles de restauration et d’activités, un espace bien-être et une bibliothèque. À cela s’ajoutent une piscine couverte, un terrain de pétanque et un jardin potager. Il dispose également d’un parking privatif et d’un local à vélos.

Le coût global du projet est estimé à plus de 8,5 millions d’euros. Le bâtiment a été inauguré en juin 2023 en présence de Patricia Weber, la vice-présidente du conseil départemental de l’Hérault, et de Gilles Dupont, le directeur général de l’OPH Hérault Logement.