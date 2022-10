Hérault : Montpellier, un nouveau plan de circulation pour le quartier Mion – Saint-Martin

La mise en place d’un nouveau plan de circulation se poursuit dans le quartier Mion – Saint-Martin à Montpellier (Hérault). Commencée en février 2021, la première phase du chantier a permis de supprimer le transit dans le sens ouest-est sur l’avenue Albert-Dubout.

La deuxième phase de l’aménagement a été lancée depuis le mois d’août 2022. Elle porte sur la suppression complète du transit et la création d’une grande piste cyclable paysagère. Cette étape du chantier vise à sécuriser le cheminement des écoliers et l’accès à leurs établissements. Elle permettra également d’apaiser la circulation sur l’axe concerné, de faciliter les traversées et d’améliorer les parcours piétons. Il s’agira en outre de désimperméabiliser et d’embellir les abords de l’avenue Albert-Dubout. Le chantier sera complété avec une rénovation de l’éclairage afin de réaliser environ 75% d’économie d’énergie. Les travaux prendront fin au printemps 2023.

D’autres rues feront également l’objet de rénovation pour apaiser la circulation. Notamment, l’avenue du Maréchal-Leclerc, entre la rue des Razteurs et l’avenue Albert-Dubout. L’ensemble des réseaux d’eau et d’assainissement sera renouvelé dans ce secteur. Les trottoirs seront ensuite élargis et rendus accessibles aux PMR. Les travaux vont durer environ un an à partir de mi-2023.