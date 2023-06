Hérault : modernisation du kiosque à musique de Mèze

Fêtant son 130e anniversaire cette année, le kiosque à musique de Mèze (Hérault) vient de bénéficier de travaux. Le chantier portait sur la rénovation de la toiture en zinc et des murs. La réfection de la peinture de l’armature, des rampes, des rambardes et du plafond était également au programme. L’opération s’est achevée par le remplacement de l’éclairage et des systèmes électriques.

L’intervention s’inscrit dans un projet global de réhabilitation de l’esplanade sur la rue Sadi-Carnot. En effet, celle-ci avait perdu ses fonctions conviviales et commerciales. Son aménagement vise à favoriser le partage de l’espace et à réorganiser les voiries. L’accessibilité est également prise en compte grâce à la mise en place de plateaux traversants. S’y ajoutent la rénovation de l’éclairage public et l’installation de bancs, d’une fontaine ainsi que de deux points d’eau potable.