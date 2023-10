Hérault : modernisation de la déchetterie des Eaux Blanches, à Sète

En septembre 2023, la déchetterie des Eaux Blanches ainsi que son espace don et réemploi à Sète (Hérault) ont fait l’objet de travaux de rénovation. Plusieurs aménagements ont été réalisés, dont le remplacement de la totalité des garde-corps et des équipements des quais de déchargement. Afin de promouvoir l’économie circulaire et le développement durable, Sète agglopôle méditerranée a utilisé des produits conçus à partir de recyclène, une matière 100 % recyclée et recyclable, permettant de pérenniser la résistance des infrastructures de la déchetterie.

Par ailleurs, le chantier a permis d’améliorer la sécurité des usagers, avec notamment la rénovation de la signalétique pour une meilleure visibilité. La rampe d’accès a aussi été refaite et une partie de l’enrobé a été remise à neuf.

Ces opérations s’inscrivent dans le cadre du programme d’amélioration et de modernisation des déchetteries de l’agglomération. Elles visent ainsi à offrir de meilleures conditions d’accueil et d’usage sur ce site.