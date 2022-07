Hérault : mise en service du nouveau pôle culturel de Bédarieux d’ici à 2024

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Equipement Supprimer Hérault Supprimer Valider Valider

Le château Baldy abritera le futur pôle culturel de Bédarieux (Hérault).

La création d’un pôle culturel et musical à Bédarieux (Hérault) est un projet du mandat de Pierre Mathieu, le président de la Communauté de communes Grand Orb. Elle répond à une démarche d’animation sociale et culturelle tournée vers la jeunesse. Le projet comprend l’acquisition du château Baldy et les travaux d’aménagement pour un montant de plus de 1 million d’euros.

Dans ce bâtiment patrimonial de 900 m², la Communauté de communes Grand Orb entend aménager un auditorium d’une quarantaine de places, des locaux pour les associations et plusieurs salles de musique. La création d’une résidence d’artistes est aussi prévue. Sur quatre étages, le futur pôle proposera deux niveaux accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR). Le lieu sera également équipé d’un parc arboré et d’un parking.

Le projet a été confirmé en avril 2022 lors du vote du budget de Grand Orb. Sa réalisation se déroulera en deux phases pour une livraison estimée d’ici à 2024.