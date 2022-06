Hérault : le square de la cité des arts Christine-Boumeester et le parc Suzanne-Babut sont les deux nouveaux espaces verts à Montpellier

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Hérault Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Montpellier, les habitants peuvent désormais avoir accès à deux nouveaux coins de verdure. Il s’agit du square de la cité des arts Christine-Boumeester et du parc Suzanne-Babut.

Michaël Delafosse, le maire de la ville de Montpellier (Hérault), a procédé à deux cérémonies d’inauguration le 11 mai 2022. La première a été organisée pour l’ouverture du square de la cité des arts Christine-Boumeester, un nouveau coin de verdure situé dans le quartier du Boutonnet. Représentant 490 000 euros d’investissement, le réaménagement de ce parc d’une surface de 2 345 m2 a permis d’y installer de nouveaux mobiliers urbains et des équipements de jeux rappelant le domaine musical (fleurs xylophone, assise tambour, un tubophone…). En plus de la plantation de différentes essences d’arbres, l’opération a aussi porté sur la création d’un mur d’expression dédié au « street art » et d’un théâtre de verdure avec un gradin d’une trentaine de places.

La seconde cérémonie inaugurale concernait l’ouverture du parc Suzanne-Babut. Cet écrin de verdure de 5 200 m2, situé à la jonction des quartiers du Boutonnet et des Beaux-Arts, a fait l’objet d’un projet d’embellissement et de sécurisation qui a été financé par la Ville. Les travaux ont porté sur la rénovation des murs de clôture, sur la restauration de l’entrée et sur la réfection des allées avec du sable stabilisé. Outre la plantation d’arbustes, des bancs en fonte et en bois ont été installés au sein du parc.