Hérault : le domaine agricole de Mirabeau à Fabrègues retenu par la Mission Patrimoine de Stéphane Bern

À Fabrègues (Hérault), les fonds collectés au loto du patrimoine financeront une partie des travaux de requalification du domaine agricole de Mirabeau.

Le 29 août 2022, la liste des 100 monuments sélectionnés par la Mission Patrimoine de Stéphane Bern a été dévoilée. Rappelons que le loto du patrimoine a pour vocation de soutenir financièrement les projets de réhabilitation et de revalorisation des sites historiques français en péril. Cette année, le domaine agricole de Mirabeau à Fabrègues (Hérault), en Occitanie, a été sélectionné pour la remise en état de son mas (ferme) qui s’étend sur plus de 2 000 m². Ce mas, construit au 19e siècle, se retrouve aujourd’hui dans un état vétuste. La somme qui lui sera accordée sera dévoilée d’ici à la fin de l’année 2022.

Les fonds collectés permettront plus précisément d’assurer la restauration de la bergerie et d’un bâtiment administratif du mas. Au total, le coût des travaux est chiffré à 5,3 millions d’euros. Les travaux commenceront dès cet automne pour se terminer d’ici à la fin de l’année 2024. Ils ont pour objectif de restaurer la biodiversité et les fonctionnalités écologiques du site.