Hérault : le design de la nouvelle ligne 5 du tramway de Montpellier a été dévoilé

Alors que les travaux préparatoires de la ligne 5 du tramway de Montpellier (Hérault) battent leur plein, une esquisse des nouveaux wagons vient d’être dévoilée. Différents motifs en lien avec la nature décorent le véhicule : plantes, perroquets, crocodiles, poissons, salamandres et visages humains.

Ce concept a été imaginé par Barthélémy Toguo, un artiste originaire du Cameroun. Il s’agit d’une thématique destinée à rappeler le parcours du tramway. En effet, celui-ci traversera notamment de grands parcs au sein de la métropole : le jardin des plantes, l’agriparc des Bouisses, la plaine viticole des grés, le parc Clemenceau, le parc Montcalm et le parc Bagatelle.

Selon le planning mis en place par la métropole, la ligne 5 devrait entrer en service en 2025. Elle doit relier les communes de Clapiers, de Montferrier-sur-Lez et de Lavérune en desservant une vingtaine de stations. Ces dernières seront implantées dans des lieux stratégiques du territoire métropolitain. Il s’agit, entre autres, des pôles de recherche et universitaires (campus Agropolis, université des sciences, université Paul-Valéry) et des quartiers enclavés (Ovalie, EAI, Estanove).