Hérault : le collège du Crès sera classé premier établissement autonome en énergie.

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Hérault Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À la fin des travaux, le collège de la Voie-Domitienne du Crès sera le premier établissement à utiliser l’énergie autonome dans le département de l’Hérault.

Depuis plus d’un an, le collège de la Voie-Domitienne du Crès (Hérault) fait l’objet d’un chantier de rénovation. À la suite des travaux d’isolation extérieure des murs, le chantier se poursuit par la restauration du système de chauffage et d’aération.

Étant un projet pilote, la rénovation énergétique de ce collège constitue le début d’un vaste programme planifié sur l’ensemble du département de l’Hérault. Le chantier comprend le remplacement du gaz de ville par la géothermie afin de chauffer ou de refroidir le collège grâce à une pompe à chaleur. Par ailleurs, l’installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures est également prévue. Le revêtement des sols de la cour de récréation et des aménagements paysagers seront effectués.

D’un coût estimé à environ 11 millions d’euros, le chantier du collège du Crès devrait se terminer d’ici à la fin de l’année 2023. Précisons que le Département a prévu un investissement d’environ 200 millions d’euros sur une période de cinq ans pour la rénovation énergétique de plusieurs collèges.