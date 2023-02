Hérault : le château Laurens et le parc de Belle-Ile à Agde ouvriront leurs portes en juin 2023

Depuis quelques années, le château Laurens et l’espace naturel au sein du domaine de Belle-Ile à Agde (Hérault) bénéficient d’une restauration. Selon le calendrier de réalisation du projet, les travaux sont en cours d’achèvement.

Le site ouvrira ses portes au public au mois de juin 2023. Il proposera plusieurs parcours de visite. Le premier débutera au niveau de la Pansière et passera par un encorbellement dit « de la contemplation », avant d’arriver au château. Le deuxième contournera l’édifice du Moulin et continuera sur le quai de la Calade pour aboutir à la tour de la cathédrale Saint-Étienne. Le troisième parcours traversera le pont des Maréchaux et le quai du Chapitre avant d’emprunter la nouvelle passerelle qui mène au domaine.

À l’intérieur du château, de nouveaux décors muraux, vitraux et mobilier seront mis à l’honneur. Au total, 10 millions d’euros ont été investis dans la réalisation de ces aménagements.

La villa Laurens possède une valeur historique illustrant le vécu de son propriétaire, Emmanuel Laurens, et la richesse architecturale de l’édifice. Sa restauration vise à entretenir et à pérenniser le lieu.