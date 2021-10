Hérault : le chantier de la route de Cazilhac suit son cours

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Hérault Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Les travaux sur la route de Cazilhac se poursuivent. Ils ont débuté le 13 septembre dernier.

Dans le cadre du projet de rénovation du réseau d’eau potable au sein du département de l’Hérault, la route entre la commune de Ganges et celle de Cazilhac est en travaux depuis le 13 septembre dernier, et ce, jusqu’en 2022. Ces travaux ont pour objectif de sécuriser l’alimentation en eau potable du Syndicat Intercommunal de l’Eau et de l’Assainissement (SIEA) de la région de Ganges, le maître d’ouvrage du chantier.

L’opération inclura la création d’un deuxième forage d’exploitation sur le site du Fesquet, l’aménagement d’une conduite d’adduction entre le site du Fesquet et le site de Ranz, ainsi que la réalisation d’une Unité de Production d’Eau Potable (UPEP) sur le site de Ranz. S’y ajoutent le dévoiement et le renouvellement des conduites d’eaux usées et d’eau pluviale.

Notons que les travaux de pose de la conduite d’adduction s’effectueront en sept phases. Durant le chantier, des déviations seront mises en place.