Hérault : lancement des travaux pour la future « véloligne » entre Saint-Gély-du-Fesc et Montpellier

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Travaux Supprimer Hérault Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La première phase des travaux de la future « véloligne » qui reliera Saint-Gély-du-Fesc et Montpellier sera achevé en fin d’année voire début 2023.

La métropole de Montpellier (Hérault) lance en ce mois d’août 2022 les travaux de la future « véloligne », une liaison douce de huit kilomètres qui reliera le centre-ville de Saint-Gély-du-Fesc (Hérault) et le pôle d’échanges multimodal Occitanie de Montpellier. Le chantier porte sur la première tranche de cette nouvelle voie, sur la section comprise entre l’entrée du lotissement du Plateau de Piquet et le carrefour de Bissy, longue de 1,5 kilomètre pour une largeur de 4,5 mètres. Le coût de cette première phase s’élève à 1,4 million d’euros, financé par Montpellier Méditerranée Métropole, l’État, la région Occitanie et la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup. Elle devrait être achevée en décembre ou au début de l’année prochaine. L’ensemble des huit kilomètres de pistes devrait être livré en 2025.

À l’issue du chantier, cette « véloligne » permettra de relier Montpellier et Saint-Gély-du Fesc en seulement 20 minutes avec un vélo électrique. Ce qui la rend particulièrement compétitive par rapport aux déplacements en véhicule individuel et en transports en commun. Précisons que cette piste permettra aussi de relier Montpellier jusqu’au sud du territoire du pic Saint-Loup, à pied et à vélo.