Hérault : lancement des travaux de rénovation de la place de la Comédie à Montpellier.

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Hérault Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Montpellier (Hérault), la première phase des travaux de rénovation de la place de la Comédie a été lancée.

Afin de redonner de l’éclat à son centre, la municipalité de Montpellier a décidé de se lancer dans la rénovation de la place de la Comédie (Hérault). La première phase des travaux a débuté le 5 septembre 2022. Elle a été précédée de sondages préparatoires en surface et de travaux de dévoiement de réseaux en sous-sol.

Ce chantier prévoit la création de fosses pour la plantation des ormes qui apporteront de l’ombre et rafraîchiront la place. Il porte également sur le déplacement de l’escalier du parking qui se situe devant le cinéma Gaumont. Cette opération, qui entraînera la neutralisation de plusieurs places de parking, permettra de désencombrer le centre du site. Pour le bon déroulement des travaux, trois terrasses de cafés et restaurants ont été déplacées. Certains étals du marché et pots de fleurs ont été aussi repositionnés. Afin de limiter les nuisances , la mairie a décidé qu’entre 12 heures et 14 heures les travaux les plus gênants devraient être interrompus en surface.

Notons que la rénovation complète de la place de la Comédie prendra fin d’ici à 2025. Une nouvelle phase interviendra en janvier 2023. Celle-ci prévoit divers travaux d’embellissement et de rénovation.