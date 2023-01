Hérault : la poursuite de la rénovation du réseau de tramway à Montpellier à partir de janvier 2023

La métropole de Montpellier a annoncé trois nouvelles phases d’opérations dans le cadre du programme de rénovation des rails de tramway. Après la fin du chantier au niveau de Saint-Roch et Corum, les aménagements ont commencé le 2 janvier 2023 dans d’autres secteurs de la ville. Selon les prévisions, les opérations dureront jusqu’à la mi-mai 2023.

Les interventions porteront sur le remplacement de près de 1 600 mètres linéaires de rails, 16 aiguillages et cinq traversées obliques. La première phase, déjà en cours, concerne les secteurs de Saint-Denis et de la place de l’Europe. La deuxième, quant à elle, située à Moularès et Ernest-Granier, se déroulera du 13 février au 2 avril. Du 3 avril au 14 mai, le troisième chantier aura lieu aux Rives du Lez et à Moularès. En conséquence, des modifications sont mises place pour les itinéraires des lignes de tramway, et des navettes de substitution sont aménagées.

Rappelons que, sur le budget d’environ 70 millions d’euros accordé à la rénovation du réseau TaM, près de 10 millions seront utilisés pour ces trois phases. Notons que l’étape suivante du projet débutera à l’été 2023.