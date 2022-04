Hérault : la Mission Patrimoine va restaurer la Maison de l’intendance du Jardin des plantes de Montpellier

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Hérault Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Montpellier, la Maison de l’intendance du Jardin des plantes fait partie des sites sélectionnés dans le cadre du loto du patrimoine.

La Mission Patrimoine, dirigée par Stéphan Bern, a dévoilé la liste des sites sélectionnés pour cette année 2022. Parmi eux figure la Maison de l’intendance du Jardin des plantes de Montpellier (Hérault). À l’origine, ce bâtiment servait à loger l’intendant du lieu. Aujourd’hui désaffecté, ce local d’une surface totale de 955 m² se dégrade progressivement. Afin de lui redonner son aspect et sa fonction d’antan, une réhabilitation de l’ensemble est prévue. Les travaux porteront sur la rénovation de l’aile sud de l’intendance. Des fouilles archéologiques seront aussi effectuées sous l’aile nord. Des espaces dédiés à l’éducation, au travail collectif et aux expositions seront aménagés. À cela s’ajouteront des boutiques, des lieux de convivialité, des bureaux, une bibliothèque, une graineterie et une carpothèque (collection de fruits).

La réhabilitation de l’intendance fait partie d’un projet visant à restaurer le Jardin des plantes qui est un jardin botanique universitaire. Avec plus de 2 000 espèces végétales cultivées à ciel ouvert et plus de 1 000 espèces cultivées sous serre, ce jardin sert d’outil d’étude pour les médecins, les botanistes et les humanistes. Le projet s’inscrit dans une démarche de valorisation du patrimoine lancée conjointement par l’État, la région Occitanie, la Métropole de Montpellier et l’Université.