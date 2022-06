Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Hérault Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Hérault : l’ouverture du centre aquatique Ô Pézenas est prévue pour l’été 2022

Les travaux du nouveau centre aquatique de Pézenas (Hérault) portent sur l’installation des clôtures, sur le ravalement des façades, sur la plantation d’arbres autour du bâtiment et sur l’aménagement de places de stationnement. Les casiers des vestiaires, les sanitaires et les équipements de douche sont également en cours d’installation. Un « Splashpad », une aire de jeux avec jets d’eau, sera également aménagé à l’extérieur.

À son ouverture prévue cet été, le centre mettra à disposition des visiteurs plus de 5 700 m2 d’espaces ludiques et notamment, à l’intérieur, un bassin d’apprentissage de 200 m2 et une pataugeoire de 30 m2, et à l’extérieur, en plus du « Splashpad », un bassin nordique de 300 m2 ainsi que 500 m2 de terrasses et 1 500 m2 d’aménagements paysagers.

La Communauté d’agglomération Hérault Méditerranée, l’État, la région Occitanie, le département de l’Hérault et la ville de Pézenas ont mobilisé un budget de 11 millions d’euros afin de compléter l’offre de loisirs aquatiques sur le territoire.