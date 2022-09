Hérault : l’Intendance du Jardin des plantes de Montpellier vient de recevoir une dotation de 470 000 euros du loto du patrimoine.

Le 17 septembre 2022, l’université de Montpellier (Hérault) a reçu un chèque de 470 000 euros de la Française des jeux. Cette somme est allouée à la restauration de l’Intendance du Jardin des plantes de Montpellier, retenue par la Mission Bern pour le loto du patrimoine.

Cette subvention complète le budget de 3,4 millions d’euros nécessaire à la réhabilitation de ce bâtiment historique du XVIe siècle. Rappelons que cette opération fait partie d’un vaste programme de rénovation du Jardin des plantes, propriété de l’université de Montpellier. Il s’agit d’un haut lieu de recherche scientifique.

Le chantier portera, entre autres, sur la restructuration de l’aile sud du bâtiment. Il est ainsi prévu de refaire les menuiseries, de consolider les planchers, et de restaurer l’intérieur de cette partie. L’aménagement d’un auditorium, de salles dédiées à l’éducation et au travail collectif, ainsi que de salles d’exposition accessibles au public est également prévu. À l’issue des travaux, la bâtisse sera dotée d’une bibliothèque, d’une graineterie et aussi d’une carpothèque (collection de fruits).

Des fouilles archéologiques seront également réalisées sur le labyrinthe souterrain qui vient d’être découvert. L’ensemble de ce chantier sera clôturé d’ici à la fin de l’année 2024.