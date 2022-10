Hérault : l’Institut mutualiste montpelliérain AÉSIO Santé affiche une nouvelle apparence

L’ancienne clinique Beau-Soleil de l’avenue Lodève est devenu l’Institut mutualiste montpelliérain (IMM) AÉSIO Santé, un établissement privé à but non lucratif. Il s’agit d’un complexe hospitalier en centre-ville de Montpellier (Hérault) dont l’inauguration a eu lieu le 19 septembre 2022. Le chantier d’aménagement du centre de santé avait commencé en 2017.

L’IMM s’est doté de quatre blocs supplémentaires. Il dispose d’une section d’imagerie médicale équipée des dernières technologies et d’un centre de recherche et d’analyses médicales. Le centre médico-chirurgical comprend également un service d’urgences, un service innovation et un nouveau local de consultation de 4 000 m².

En outre, l’établissement propose un nouvel espace dédié à la prise en charge des personnes âgées, baptisé « Cité des Aînés ». Il inclut un Ehpad d’une capacité de 67 lits, un habitat seniors avec 16 logements et une pharmacie mutualiste.

Ce programme vise à offrir des services de soins accessibles à tous. Le coût total du projet s’élève à environ 80 millions d’euros.