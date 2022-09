Hérault : l’Assurance maladie de Montpellier Gambetta se dote d’un nouvel accueil plus moderne

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Hérault Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

L’accueil de l’Assurance maladie sur le boulevard Gambetta à Montpellier (Hérault) a fait peau neuve.

Le 8 septembre 2022, l’inauguration du service d’accueil de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l’Hérault s’est déroulée en présence de Michaël Delafosse, le maire de Montpellier. Le programme vise à offrir un service modernisé aux assurés, mais aussi à améliorer les conditions de travail du personnel. Précisons que la CPAM accueille près de 50 000 personnes par an.

Après quinze mois de chantier, l’établissement dispose désormais d’un espace numérique. Les Montpelliérains peuvent y apprendre comment créer leur compte Ameli. Pour recevoir plus de personnes en rendez-vous dans des conditions plus confidentielles, une dizaine de box ont été mis en place. D’autres dispositifs tels que des guichets automatiques, des bornes internet et une borne accessible 24 h/24 ont également été installés à l’extérieur du bâtiment. Ces dispositifs permettent aux assurés d’être le plus autonomes possible. Par ailleurs, une fresque de dix mètres de longueur a été créée par l’artiste Sunrae dans le but d’embellir l’espace.

Un budget de 2 millions d’euros a été mobilisé pour la réalisation de ce projet.