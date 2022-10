Hérault : inauguration du port de plaisance de Frontignan-la-Peyrade après deux ans de travaux d’extension.

Situé dans le département de l’Hérault, le port de plaisance de Frontignan a fait l’objet de travaux d’agrandissement et de restructuration. Le chantier a débuté en novembre 2020 et a pris fin en mai 2022. La cérémonie d’inauguration de cette infrastructure a eu lieu le 23 septembre en présence des représentants de la région Occitanie, de l’association Régions de France et du Département.

Les travaux effectués ont permis d’augmenter la capacité des postes d’accostage. Près de 150 postes ont été ajoutés aux 600 postes déjà existants. Par ailleurs, les équipements ont également été remplacés, et la mise en conformité du port avec les besoins de la plaisance moderne a été effectuée. L’installation de caméras de surveillance a complété les travaux.

Une enveloppe d’environ 4 millions d’euros a été allouée à ce projet. La Ville de Frontignan, l’État, le Département ainsi que la Région ont contribué au financement.