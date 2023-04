Hérault : inauguration du chemin du Jeu-de-Mail à Lunel

Pierre Soujol, le maire de Lunel (Hérault), a inauguré le chemin du Jeu-de-Mail le 25 mars 2023. Hussein Bourgi, sénateur de l’Hérault, Paulette Gougeon, conseillère départementale, et plusieurs riverains ont assisté à la cérémonie.

Rappelons que le chemin du Jeu-de-Mail était considéré comme un passage dangereux. Il a ainsi fait l’objet de travaux de sécurisation et de restructuration. Une piste cyclable et un cheminement piétonnier avec un large trottoir ont été aménagés. Des travaux sur les réseaux secs et humides ont aussi été entrepris. Ce chantier a apporté un changement majeur dans le secteur. La partie au départ de la rue du 8-Mai-1945 jusqu’au complexe sportif Fernand-Brunel a été mise en sens unique. Ce choix a été fait pour diviser au moins par deux la fréquentation automobile du chemin du Jeu-de-Mail.

Pour ce réaménagement, la Ville a investi plus de 1 million d’euros. La municipalité a bénéficié de subventions de la région Occitanie, d’Hérault Énergie et de la Communauté de communes du Pays de Lunel (CCPL) .