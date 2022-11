Hérault : inauguration des nouveaux aménagements du boulevard de la Liberté, à Bessan

À Bessan (Hérault), les aménagements réalisés au niveau du boulevard de la Liberté ont été inaugurés le 22 octobre 2022. La cérémonie a été assistée par Stéphane Pépin-Bonet, le maire de la Ville, et des habitants. Les travaux effectués, attendus depuis plusieurs années par les riverains, ont porté sur la séparation du réseau d’assainissement et du réseau pluvial. Ils ont pour but de lutter efficacement contre les perturbations et les désordres occasionnés par les fortes pluies et les orages. Ce chantier a été assuré par la Communauté d’agglomération Hérault Méditerranée, en lien étroit avec la Ville.

Les acteurs du projet ont profité de ces aménagements pour renouveler le réseau d’eau. En plus des branchements souterrains, des travaux d’amélioration et de sécurisation de la voirie ont également été entrepris. Notamment la création d’une nouvelle bande roulante et des trottoirs adaptés aux personnes à mobilité réduite. S’y sont ajoutées la mise en place de chicanes pour réduire la vitesse et la création nouveaux espaces de stationnement.