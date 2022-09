Hérault : inauguration des crèches municipales Le Petit Prince et La Rose des Vents à Juvignac

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Hérault Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Juvignac (Hérault), sept mois de travaux ont été nécessaires pour rénover la crèche Le Petit Prince et pour aménager La Rose des Vents.

De janvier à juillet 2022, la crèche municipale Le Petit Prince à Juvignac (Hérault) a fait l’objet de travaux de rénovation énergétique et de restructuration. Elle vient ainsi d’être scindée en deux entités et cohabite désormais avec une autre nouvelle crèche baptisée La Rose des Vents. Les deux infrastructures ont été inaugurées le 15 septembre 2022 par Jean-Luc Savy, le maire de la ville. Patricia Weber, la vice-présidente du département de l’Hérault, et Laurent Teissier, le président de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Hérault, ont également assisté à l’inauguration.

Ce réaménagement a pour objectif d’optimiser les conditions de travail des agents et d’améliorer l’accueil des enfants. Le Petit Prince, qui depuis son ouverture en 2010 proposait une capacité de 70 berceaux, dispose désormais de 50 berceaux. La Rose des Vents, qui se présente comme une crèche multiâge, accueille, pour sa part, une vingtaine d’enfants. Ce nouvel équipement pour la petite enfance se dote d’un espace « Snoezelen », une salle propice à l’exploration des cinq sens par les tout-petits.