Hérault : inauguration de la rue de la Fenaison à Lunel

La rue de la Fenaison à Lunel (Hérault), en région Occitanie, a été inaugurée le 15 mars 2023. Pierre Soujol, le maire de la ville, des riverains et d’autres élus locaux ont assisté à la cérémonie. Cette célébration marque la fin du programme de rénovation des voiries du quartier du Mas de Pâché, lancé en 2003.

Le chantier engagé au niveau de la rue de la Fenaison avait débuté en juin 2022. Il a, entre autres, permis de réhabiliter les réseaux d’assainissement et d’eau potable. Le remplacement de l’éclairage public était également concerné par l’opération. S’y sont ajoutées la réorganisation du stationnement et la mise en place d’un sens unique de circulation. Cette dernière intervention a pour objectif de permettre aux piétons et aux cyclistes de profiter du quartier en toute sécurité. Par ailleurs, des espaces paysagers ont également été aménagés.

Le coût total de ce chantier de reconfiguration est évalué à plus de 540 000 euros.