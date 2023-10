Hérault : fin du chantier de prolongement de la voie verte du Pays de l'Or, à Mauguio

La Communauté d'agglomération du Pays de l'Or (Hérault) poursuit ses actions dans le cadre de son projet de « Territoire Pays de l’Or 2030 ». Cette initiative vise à promouvoir le développement des mobilités douces et la décarbonation sur leur territoire. Dans la ville de Mauguio, la collectivité a achevé le prolongement d'une voie verte de trois kilomètres reliant la reliant à la commune de Pérols. En 2021, un tronçon de 13 km le long du canal du Bas-Rhône-Languedoc jusqu'à Valergues avait déjà été réalisé.

Les usagers peuvent désormais emprunter ce nouvel itinéraire desservant l'aéroport de Montpellier Méditerranée vers les zones d'activité de Fréjorgues Est et du Parc Industries Or Méditerranée (PIOM). L'inauguration de cette nouvelle piste a eu lieu le 22 septembre 2023 en présence de nombreux élus locaux. Stéphan Rossignol, le président de l’agglomération du Pays de l’Or, et Yvon Bourrel, le maire de Mauguio, ont également assisté à cet événement.

Ce chantier d’aménagement s’est élevé à plus de 1 million d’euros, dont 80 % proviennent de subventions régionales.