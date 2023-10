Hérault : fin des travaux d’extension de la halle des sports de Saint-André-de-Sangonis

Le 8 septembre 2023, Kléber Mesquida, le président du conseil départemental de l’Hérault, a inauguré l’extension de la halle des sports de la commune de Saint-André-de-Sangonis. De nombreux élus et plusieurs personnalités locales étaient présents à la cérémonie, dont Jean-Pierre Gabaudan, le maire de la ville, et Sophie Béjean, la rectrice de l’académie de Montpellier.

Ce complexe sportif municipal a fait l’objet de travaux depuis plusieurs mois. Les chantiers réalisés ont notamment permis d’aménager un espace de plus de 820 m² comprenant un plateau de gymnastique, une salle d’expression libre et un mur d’escalade. Le nouvel équipement est doté de quatre vestiaires et de sanitaires modernes. Il est ouvert aux écoles, aux différentes associations municipales et aux athlètes.

Près de 2 millions d’euros ont été mobilisés par le département de l’Hérault pour réaliser ce projet, dont l’objectif était d’étoffer les infrastructures sportives de la commune de Saint-André-de-Sangonis.