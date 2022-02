Hérault : extension et modernisation de la station d’épuration de Lunel

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Hérault Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Lunel, dans l’Hérault, la phase actuelle des travaux porte sur le réaménagement du hangar. Elle consiste à rehausser les murs.

Commencés à la rentrée 2021, les travaux d’extension et de modernisation de la station d’épuration de Lunel (Hérault) avancent. Le chantier en cours concerne le réaménagement du hangar pour permettre un stockage des boues plus important et atteindre un an d’autonomie. Pour cela, les murs du hangar seront rehaussés. Cette opération nécessite que le hangar soit entièrement vidé des boues existantes. Ces dernières seront traitées à la chaux et ensuite évacuées par camion durant les trois premières semaines de février. Cette opération pourrait occasionner des nuisances olfactives pour les riverains.

Pour rappel, la station d’épuration de Lunel a été créée en 1975. Elle a déjà fait l’objet d’un agrandissement et de mise aux normes en 1997. Le nouveau projet de modernisation a pour but d’étendre le traitement biologique des eaux usées, mais aussi de restructurer la filière boue. Il comprend la réalisation d’un bassin d’orage compartimenté de 2 600 m³ pour collecter un volume important d’eau de pluie. Il permettra également de réduire les rejets d’effluents non traités en tête de la station d’épuration en période de pluie intense. À terme, l’extension, chiffrée à environ 11 millions d’euros, devra permettre de faire face à une augmentation de la population et des activités à l’horizon 2040