Hérault : extension de la crèche Les Bisounours et de l’école Les Thermes à Lunel-Viel

À Lunel-Viel, la crèche Les Bisounours et l’école maternelle Les Thermes vont être agrandies.

La Mairie de Lunel-Viel (Hérault) prévoit de nouveaux équipements pour les enfants afin de faire face à l’augmentation à venir du nombre d’élèves. Dans ce cadre, deux établissements font l’objet de projets d’extension. Il s’agit de la crèche Les Bisounours et de l’école maternelle Les Thermes. Ces projets ont été présentés en conseil municipal en décembre 2021.

Pour la crèche Les Bisounours, les travaux devraient commencer avant la fin de cette année. D’un coût estimé à 450 000 euros, ils porteront sur une extension d’environ 140 m² permettant d’augmenter la capacité d’accueil et de créer deux unités de vie. La restructuration de l’existant est aussi prévue pour améliorer la fonctionnalité des espaces. Le chantier est subventionné à hauteur de 292 500 euros par la CAF, et de 14 000 euros par le Département. Le reste est à la charge de la Ville.

Pour l’école maternelle Les Thermes, les travaux, chiffrés à 1,9 million d’euros, seront réalisés en plusieurs phases. Ils devraient débuter à l’automne prochain pour une livraison prévue à la rentrée 2023-2024. Un groupe de travail composé d’élus, de parents d’élèves, d’enseignants, de la directrice et d’agents de l’école, a été constitué pour identifier les besoins et ajuster le projet.

La première phase du chantier concernera l’extension de l’école et la création d’un réfectoire. Deux salles de classe supplémentaires avec leur espace d’arts plastiques sont envisagées lors de cette phase. À cela s’ajouteront l’augmentation du nombre de sanitaires et la réalisation d’une salle spécifique aux activités préscolaires. Quant au futur réfectoire, il permettra à terme d’accueillir 130 enfants. La deuxième phase du chantier portera sur la restructuration de l’école. Celle-ci comprendra la rénovation des bâtiments et de la cour de l’école (végétalisation, perméabilisation). Un préau auvent est aussi prévu au niveau de l’entrée. La dernière phase de cette opération d’extension concernera la sécurisation et les aménagements des abords directs de l’école. Ce dernier volet du projet est chiffré à 470 000 euros.