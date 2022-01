Hérault : enquête publique pour le projet de ligne ferroviaire Montpellier-Perpignan

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Hérault Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le projet ferroviaire de ligne nouvelle Montpellier-Perpignan se concrétise. Il fait l’objet d’une enquête publique lancée le 14 décembre et qui pourrait prendre fin le 27 janvier prochain.

Tant attendu par les Héraultais, le projet ferroviaire de ligne nouvelle Montpellier-Perpignan (LNMP) franchit enfin une nouvelle étape. L’enquête publique se déroule depuis le 14 décembre 2021 et jusqu’au 27 janvier 2022, période pendant laquelle des commissaires enquêteurs proposent des séances d’information au public. Ce dernier peut ainsi prendre rendez-vous par téléphone, par courrier ou par e-mail. L’objectif principal est de développer un RER littoral, en renforçant la desserte ferroviaire des ports régionaux de Sète et Port-la-Nouvelle.

Rappelons que ce projet de LNMP consiste en l’aménagement de 51 km de ligne ferroviaire à deux voies, pour répondre aux besoins de capacité, de robustesse et de qualité des services ferroviaires sur l’arc méditerranéen, d’après l’avis d’enquête publique. La LNMP sera en mesure d’accueillir à la fois des trains de marchandises et des trains de voyageurs à grande vitesse (TGV). Elle se raccordera, sur 7 km, au contournement de Nîmes et Montpellier (Hérault) au nord, et à la voie ferrée existante à Villeneuve-lès-Béziers (Hérault) à l’est.

L’engagement des travaux est prévu à l’horizon 2029 pour une mise en service attendue vers 2032. Le coût global du projet est évalué à 2,04 M€, dont 40 % seront financés par l’État, 40 % par les collectivités, et 20 % par l’Europe.