Hérault : enquête publique pour le projet de doublement de la RD 600 entre l’A9 et Frontignan-la-Peyrade

Le projet de mise à 2x2 voies de la RD 600 entre l’A9 et le giratoire Salvador Allende de Frontignan-la-Peyrade (Hérault) fait l’objet d’une enquête publique. Commencée le 19 décembre 2022, elle durera jusqu’au 26 janvier 2023. Le dossier est consultable à l’hôtel de ville de Frontignan-la-Peyrade et sur le site Internet des services de l’État dans l’Hérault. Les habitants pourront ainsi donner leurs avis et leurs suggestions en venant à la mairie ou en ligne. Le conseil départemental de l’Hérault planifie le début des travaux en 2024 pour une mise en circulation en 2029 ou 2030.

Cet axe routier connaît une forte fréquentation. Plus de 20 000 véhicules l’empruntent chaque jour. La RD 600 dessert, entre autres, le port de Sète-Frontignan et la station thermale de Balaruc-les-Bains. Il s’agit aussi d’une liaison privilégiée entre l’A9 et le littoral, qui supporte un important trafic de convois. Il est donc devenu essentiel de doubler cette voie.

Ce projet d’ampleur est porté par le Conseil départemental et représente un investissement de près de 65 millions d’euros.