Hérault : élargissement du pont du Lez d’ici à décembre 2022.

À Montferrier-sur-Lez (Hérault), le pont du Lez fait peau neuve et les travaux d’aménagement se poursuivront jusqu’en décembre 2022.

Après une phase de concertation publique, les travaux d’élargissement du pont du Lez ont été lancés en juillet dernier. Ils ont entraîné la fermeture de la route RM 17e11 à Montferrier-sur-Lez (Hérault). Ce projet a été conçu dans le but de créer des pistes cyclables pour relier la ville de Montpellier aux communes périphériques.

L’extension du pont du Lez agrandira à 9,90 mètres la largeur de la structure qui est de 6,60 mètres actuellement. La chaussée sera décaissée jusqu’à la voûte et ensuite renforcée et reconstruite avec l’ouvrage existant. Des dalles en béton armé préfabriquées formeront les deux trottoirs latéraux. La chaussée refaite à neuf mesurera six mètres de largeur et sera recouverte d’enrobés bitumineux.

Ces travaux de réagencement assureront en même temps la sécurité des usagers. Ils faciliteront aussi la cohabitation entre les véhicules motorisés, les cyclistes et les piétons. La réouverture de la circulation est prévue d’ici à la fin de l’année. Le pont créera une liaison avec deux futures vélos lignes.

Le coût total des travaux s’élève à environ 1 million d’euros, avec un financement à hauteur de 24 % par l’État.