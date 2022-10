Hérault : des aires de livraison temporaires sur la place de la Comédie à Montpellier

La place de la Comédie à Montpellier (Hérault) fera l’objet d’un chantier de rénovation d’ici à 2023. Dans le cadre de la préparation de ce chantier, des aires de livraison temporaires matérialisées par des marquages ont été créées. La réalisation des travaux oblige notamment les techniciens à réduire les espaces de circulation sur les lieux.

Cette étape du projet vise à sécuriser les piétons et à restructurer le fonctionnement de la place pour les festivités de Noël et de fin d’année. Trois places de stationnement temporaires ont ainsi été mises en place et seront modifiées en fonction de l’avancée des travaux. Par ailleurs, le chantier relatif à la création des fosses, destinées à accueillir les arbres, et le déplacement de l’escalier central du parking ont commencé le 5 septembre dernier.

Les aires de livraison temporaires seront supprimées durant les opérations de rénovation des sols du site en 2023.