Hérault : de nouveaux aménagements à Cessenon-sur-Orb

À Cessenon-sur-Orb, un nouvel espace de convivialité a été aménagé au hameau de Lugné, et un « Bassin de la Place » a été réalisé dans le centre ancien de la commune.

Une nouvelle placette a été réalisée au hameau de Lugné, à Cessenon-sur-Orb (Hérault). Elle est équipée de bancs, de jeux pour enfants, de tables de pique-nique et d’un boulodrome. À cela s’ajoutent la mise en accessibilité de deux arrêts de bus ainsi que l’installation d’un nouvel éclairage public et de quelques places de stationnement. La somme de 78 533 euros a été mobilisée dans la création de ce lieu de convivialité. Du côté du centre ancien, un « Bassin de la Place » a été aménagé sur la place du marché pour un montant de 74 083 euros. Il s’agit d’un nouvel endroit proposant des espaces publics et des coins de détente en cœur de village.

Ces aménagements ont été inaugurés le 12 février 2022. La cérémonie s’est déroulée en présence de Kléber Mesquida, le président du département de l’Hérault, de Marie-Pierre Pons, la vice-présidente du conseil départemental, de Pierre Castoldi, le sous-préfet de Béziers, de Jean-Noël Badenas, le président de la Communauté de communes Sud Hérault, et de Hussein Bourgui, le sénateur de l’Hérault.