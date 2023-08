Hérault : création d’un centre de supervision urbaine à Lunel

Afin d’accompagner l’augmentation du parc de vidéoprotection de la ville, la police municipale de Lunel (Hérault) va se doter d’un centre de supervision urbaine (CSU) agrandi et modernisé. À l’issue de sa rénovation, la surface du CSU passera de 19 m² à près de 64 m². Le nouvel équipement disposera d’un mur d’images avec 18 écrans de contrôle et d’une centrale de commande. Le chantier, qui a débuté fin juin 2023, devrait durer sept à huit mois. Le coût de l’opération s’élève à plus de 850 000 euros.

D’autres travaux sont également prévus dans certains locaux de l’hôtel de ville. La sécurité incendie des archives municipales a été notamment renforcée grâce au traitement du mur de séparation selon les normes anti-feu. L’actuel hall d’accueil sera également modernisé et sécurisé avec des parois en verre. En outre, l’espace dédié au traitement des cartes nationales d’identité et des passeports va être réaménagé. À terme, il accueillera un bureau pour les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) ainsi qu’un local technique. La salle d’armes, quant à elle, bénéficiera d’une rénovation avec l’automatisation des entrées et des sorties.