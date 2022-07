Hérault : création d’un belvédère sur le col de Fontfroide, à Fraisse-sur-Agout

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Hérault Supprimer Projet Supprimer Valider Valider

Une aire de stationnement et une aire de pique-nique seront aménagées sur le col de Fontfroide, dans la commune de Fraisse-sur-Agout (Hérault).

L’aménagement d’un belvédère sur le col routier de Fontfroide à Fraisse-sur-Agout (Hérault) s’inscrit parmi les 50 premiers projets retenus dans le cadre du budget participatif 2020. Ce belvédère comprendra une zone sécurisée pour permettre aux usagers de s’arrêter et une aire de pique-nique. L’enveloppe allouée à cet aménagement est de 75 000 euros. Le Département a déjà réalisé les travaux de terrassement.

Par ailleurs, les projets retenus pour le budget participatif 2022 ont été annoncés en avril dernier. Six projets « jeunes » y figurent, dont la construction d’un espace de lecture baptisé « Ma cabane de lecture » dans la commune d’Agonès, qui sera construit avec des matériaux écologiques. À Montpeyroux, une nouvelle aire destinée à l’activité sportive est, par ailleurs, en projet. Ce futur parcours de santé sera équipé de mobiliers, d’agrès sportifs et de modules adaptés aux adolescents et aux jeunes enfants.