Hérault : coup de neuf pour la salle de spectacle Scène en Grand Pic Saint-Loup à Saint-Gély-du-Fesc

La nouvelle salle de spectacle de la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, baptisée « Scène en Grand Pic Saint-Loup », a été inaugurée le 21 avril dernier. La cérémonie s'est déroulée en présence d'Alain Barbe, le président de l'intercommunalité, de Michèle Lernout, la maire de Saint-Gély-du-Fesc (Hérault), et de plusieurs personnalités locales.

Cet équipement, ancien espace culturel Georges Brassens, a été entièrement rénové et agrandi. Il s'étend désormais sur une surface de plus de 600 m². Il dispose d’une capacité de 285 places contre 247 auparavant, dont sept pour les personnes à mobilité réduite. L’infrastructure se dote également de nouvelles loges et d’un hall d'entrée lumineux avec un espace de convivialité, des sanitaires publics et des locaux techniques pour l’entretien. Par ailleurs, la salle est équipée des systèmes de sonorisation et d'éclairage à la pointe de la technologie.

L'objectif de cet aménagement est d'offrir aux habitants une place dédiée aux arts, mais aussi de diversifier l'offre culturelle du territoire. Au total, le Grand Pic Saint-Loup a mobilisé une somme d’environ 1,8 million d’euros pour la concrétisation de ce projet.