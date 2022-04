Hérault : construction d’un nouveau collège à Montpellier

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Hérault Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Montpellier, un nouveau collège ouvrira ses portes en septembre 2022.

Le département de l’Hérault a lancé la construction d’un nouveau collège au début du mois de mars 2022. Le futur établissement sera implanté dans le quartier Port-Marianne, à Montpellier. Il accueillera dans un premier temps 330 élèves, mais cette capacité sera augmentée à plus de 700 élèves en 2023. Selon les déclarations de Kléber Mesquida, le président du Département, cette extension découle d’une conception innovante qui conjugue modularité et modernité.

Afin de tenir compte de l’aspect environnemental, le futur collège sera bâti sur un socle en béton bas carbone. Les planchers et les murs présenteront une ossature en bois. Des panneaux photovoltaïques seront aussi installés. Du côté des espaces extérieurs, la moitié de la cour sera en terre pour permettre l’absorption des eaux de pluie et ainsi éviter d’éventuelles inondations. La Collectivité s’est aussi fixé pour objectif de faciliter l’intégration des plus jeunes et de favoriser la mixité. Cela se traduira par une configuration spécifique des locaux, notamment avec des sanitaires garantissant l’intimité, des espaces de travail partagés et un plateau sportif dissocié des espaces récréatifs.