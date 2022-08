Hérault : Communauté de communes Vallée de l’Hérault, lauréate de deux appels à projets de pistes cyclables

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Aménagement Supprimer Hérault Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La Communauté de communes Vallée de l’Hérault va réaliser deux projets de liaisons cyclables dans le cadre du Plan vélo national.

En 2019, la Communauté de communes Vallée de l’Hérault avait lancé des études de faisabilité pour répondre à deux appels à projets du ministère de la Transition écologique et solidaire.

Elle a proposé la création d’une passerelle cyclable entre la zone commerciale Cosmo et le lycée Simone-Veil à Gignac, dans le cadre de l’appel à projets « Continuités cyclables ». Ce programme d’aménagement a obtenu un soutien financier de plus de 600 000 euros, dont 70 000 euros dédiés aux études de maîtrise d’œuvre. Les études opérationnelles sont en cours et les travaux devraient commencer d’ici à 2023.

La Communauté de communes a également répondu à l’appel à projet « Vélo et territoire » avec un programme de liaison cyclable le long de la N109, entre Gignac et Saint-André-de-Sangonis. Ce dernier bénéficie du soutien financier de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) pour les études de maîtrise d’œuvre. La création de cette voie douce nécessitera des aménagements spécifiques sur le giratoire de la Garrigue, le franchissement du pont de l’A750 et le passage de l’Hérault.