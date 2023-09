Hérault : chantier de restructuration de la rue Clapiès et de la place Pierre-Flotte à Montpellier

La Ville de Montpellier (Hérault) entreprend actuellement des travaux de réaménagement de la rue Clapiès et de la place Pierre-Flotte pour améliorer la sécurité et l'esthétique de ces voies. Le projet est supervisé par Montpellier Méditerranée Métropole, avec un budget d'environ 150 000 euros. Le chantier, qui a commencé en août 2023, se poursuivra jusqu'au 30 septembre.

Le chantier comprend, entre autres, l'élargissement des trottoirs, l'installation de pistes cyclables sécurisées et la mise en place de nouveaux équipements urbains. Outre les aspects liés à la sécurité, les interventions permettront aussi d’embellir la place Pierre-Flotte. En ce sens, des espaces verts seront aménagés, des bancs et des éclairages modernes seront installés, créant ainsi un cadre agréable pour les résidents et les visiteurs. Ces mesures permettront de favoriser la cohabitation harmonieuse entre les différents modes de déplacement et d'encourager l'usage des transports doux. Ces changements contribueront à améliorer la qualité de vie et à rehausser l'attractivité du quartier.