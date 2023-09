Hérault : chantier de rénovation de la place Eugène-Bataillon, à Montpellier

Depuis le 3 juillet 2023, la place Eugène-Bataillon à Montpellier (Hérault) fait l’objet de travaux de requalification. Cette opération, qui va durer jusqu’en mars 2024, s’inscrit dans le cadre de l’aménagement du campus Triolet.

Le chantier, lancé par Montpellier Méditerranée Métropole, portera sur la réalisation d’îlots végétalisés afin de favoriser la biodiversité et d’améliorer la qualité de l’air. Il comprendra aussi la création d’une continuité cyclable entre la rue du Truel, l’avenue de l’Abbé-Paul-Parguel et la rue Augustin-Fliche. S’y ajouteront la sécurisation des cheminements piétons et le remplacement de l’éclairage public par des LED.

Ce projet de restructuration, d’un montant total de 130 000 euros, est entièrement financé par la métropole. Il témoigne de son engagement en faveur de la durabilité et de la mobilité verte.

Tout au long des travaux, la circulation automobile à double sens sera maintenue dans le secteur, ainsi que les accès riverains à l’université de Montpellier et au CHU.