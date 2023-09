Hérault : avancement du projet de réhabilitation du port fluvial d’Agde

Lancé il y a plusieurs années, le projet de réaménagement du port d’Agde (Hérault) a franchi une nouvelle étape avec l’organisation, depuis août 2023, d’une concertation publique.

Celle-ci pointe plusieurs constats qui rendent nécessaire la réhabilitation. D’abord, bien qu’il se trouve à moins de 600 mètres du centre-ville, l’actuel port en est déconnecté. D’autre part, le site ne dispose pas d’aménagements en nombre suffisant pour les loueurs de bateaux électriques et de péniches. Le programme prévoit, de ce fait, un agrandissement afin d’augmenter la flotte de plaisance privée et d’installer des infrastructures adaptées.

Cette extension, qui sera réalisée sur une friche industrielle abandonnée d’environ cinq hectares, accueillera une capitainerie, un office de tourisme et des espaces pour la location de bateaux. La zone piétonne et les quais seront aussi réhabilités. En outre, des pistes vertes verront le jour autour du futur port et de nouveaux services en lien avec l’activité portuaire seront mis en place. Le coût global de l’opération s’élève à plus de 10 millions d’euros.