Hérault : à Montpellier, transformation de l’ancien bidonville de Celleneuve en un quartier animé

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Hérault Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Un nouveau quartier sera implanté en lieu et place de l’ancien bidonville de Celleneuve à Montpellier (Hérault).

Michaël Delafosse, le maire de Montpellier (Hérault), a présenté le nouveau projet d’aménagement prévu sur l’emprise de l’ancien bidonville de Celleneuve, à l’occasion d’une réunion publique organisée le mardi 24 mai 2022. Deux bâtiments publics devront voir le jour d’ici à l’horizon 2027. Le premier sera un établissement scolaire qui disposera de 22 salles de classe, dont huit pour la maternelle et 14 pour le primaire. Le second est un hôtel des protections de la population. Celui-ci regroupera les services de la police municipale, du centre de supervision urbain, de la sécurité civile ainsi que du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Le projet prévoit également la création d’un parc paysager de 3 000 m2 au centre des deux édifices. Ce lieu est pensé pour devenir l’espace public central du quartier de Celleneuve.

Selon le planning fixé par la Mairie qui travaille avec Montpellier Méditerranée Métropole, les travaux de construction seront lancés d’ici à 2025.