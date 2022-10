Hérault : à Frontignan, des travaux d’aménagement pour la réalisation de la septième portion du boulevard urbain central (BUC)

Dans le cadre du chantier de réalisation de la septième portion du BUC à Frontignan (Hérault), des travaux de voirie ont été engagés depuis le 17 octobre dernier. Le chantier devrait prendre fin d’ici à janvier 2023.

Les opérations de rénovation de la conduite d’eau potable et les travaux d’enfouissement des réseaux aériens sont en cours. Le chantier se poursuivra par la reprise intégrale de la voie réduite à 6,10 mètres de largeur et l’aménagement d’une piste cyclable bidirectionnelle. S’y ajouteront la construction de trottoirs en béton désactivé et la création de 70 aires de livraison longitudinales. Par ailleurs, le projet prévoit l’installation de mobilier urbain en acier Corten, la création de signalisations et l’aménagement d’espaces verts.

Depuis plusieurs années, la ville mène un projet d’urbanisation de l’ancienne route nationale et de réhabilitation des entrées de ville. Le BUC 7 est la dernière entrée de ville qui va bénéficier d’une requalification. Cette étape permettra d’harmoniser l’ensemble de l’agglomération.