Hérault : 6,5 millions d’euros destinés à la réhabilitation du centre ancien de Clermont

Le département de l’Hérault s’est engagé dans la rénovation de 233 logements privés, situés dans le centre ancien de la commune de Clermont.

Kléber Mesquida, président du département de l’Hérault, Gérard Bessière, maire de la commune de Clermont, et Thierry Mathieu, directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Hérault, ont signé le 12 avril 2022 la convention Opération programmée d’amélioration de l’habitat-Renouvellement urbain (OPAH-RU). À travers cet engagement, un budget de 6,5 millions d’euros sera mobilisé dans la réhabilitation des 233 logements privés concernés. Octroyée sous forme de subvention, cette aide est financée par l’État et l’Agence nationale de l'habitat, la mairie de Clermont, le département de l’Hérault et la CAF.

Le programme vise à revaloriser le patrimoine de la ville, à soutenir les citoyens dans l’obtention d’un logement décent, à redynamiser l’économie locale et à favoriser le vivre ensemble à travers un mélange de cultures des habitants. Selon la mairie, cela permettrait de leur offrir un meilleur accueil en matière de logement. Précisons que des équipements scolaires et sportifs seront aussi rénovés.